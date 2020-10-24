WhatsApp'ı Yüzünüzle Açın: Android Kullananların Beklediği Özellik Geliyor!

Android kullanıcıları yakında WhatsApp hesaplarını korumak ve sohbetlerini meraklı gözlerden saklamak için parmak izinin yanında yüzlerini de kullanabilecek.

WhatsApp'ı yüzünüzle açın

Android telefonlara sahip kullanıcılar, uygulamanın kilidini açmak için zaten parmak izi kullanabiliyorlar. Ancak yakında telefonlarının yüz tanıma özelliğini veya sahip olduğu başka bir biyometrik sensörü de kullanabilecekler. iPhone kullanıcıları, uygulamanın Apple'ın FaceID desteği sayesinde bir süredir WhatsApp'ın kilidini açabiliyordu, ancak bu özellik, Android cihazlarda ilk kez kullanıma sunulacak.

Yeni seçenek, geliştirilmekte olan ancak henüz piyasaya sürülmemiş yeni özellikleri bulmak için WhatsApp beta sürümlerini araştırmada uzmanlaşmış WABetaInfo'daki araştırmacılar tarafından keşfedildi. Mevcut 'Parmak İzi Kilidi' seçeneğini 'Biyometrik Kilit' ile değiştiren, Android için yeniden tasarlanmış bir gizlilik ayarları sayfası keşfettiler. Yapılan açıklamaya göre, "bu seçenek etkinleştirildiğinde, WhatsApp'ın kilidini açmak için parmak izi, yüz veya diğer benzersiz tanımlayıcıları kullanmanız gerekecek. WhatsApp kilitli olsa da aramaları yine de cevaplayabileceksiniz."

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