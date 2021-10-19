WhatsApp'ın Başarısızlığı, Telegram'ın Büyük Başarısına Kapı Açtı!

Facebook, WhatsApp ve Instagram, bu ayın başlarında, üç hizmetin de saatlerce çökmesiyle büyük bir darbe aldı. Erişim kesintisinin, kötü niyetli bir üçüncü taraf saldırısından ziyade dahili bir hatadan kaynaklandığı bildirildi. Ancak her şekilde, milyonlarca kullanıcı sosyal medya platformlarına erişemedi. Kesintinin Facebook'a 65 milyon dolara (Forbes aracılığıyla) mal olduğu tahmin ediliyor, ancak hikaye burada bitmiyor.
Kesinti sırasında milyonlarca Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcısı arkadaşları, takipçileri, müşterileri ile bağlantı kurmak için alternatif sosyal medya platformlarına akın etti. Milyonlarca kişi başka sosyal uygulamalar aramaya başlarken, birçoğu Twitter'a gitti. Telegram ise, Facebook'un sorunları sayesinde yaklaşık 70 milyon yeni kullanıcı kazandı. Platform, geçen haftanın sonundan bu yana büyümeye devam etti ve mesajlaşma uygulaması başka bir dönüm noktasına ulaştı. Telegram, 1 milyar Google Play Store indirmesini aştı.
Bir şirketin başarısızlığı diğerinin başarısına dönüşebiliyor ve Telegram burada kesinlikle kazanan tarafta. Uygulamanın Google Play Store'daki indirme sayacı çok uzun zaman önce 500.000.000 indirmedeydi, ancak şimdi bu sayaç 1.000.000.000 indirmeyi aşıyor.
Telegram'ın resmi web sitesinden bir APK olarak da sunulduğunu ve bu indirmelerin Play Store indirme sayısına eklenmediğini hatırlatalım. Diğer taraftan, 1 milyar indirme sayısı mutlaka Telegram kullanan 1 milyardan fazla insan olduğu anlamına da gelmiyor. Yine de ne olursa olsun, uygulamanın popülaritesi kesinlikle artıyor...
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