WhatsApp'ın Başarısızlığı, Telegram'ın Büyük Başarısına Kapı Açtı!

WhatsApp'ın yaşadığı büyük çöküşle başlayan yükseliş, hız kesmeden devam ediyor. Telegram, Google Play Store'daki indirme sayısı ile önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı!

Telegram'ı Durdurabilene Aşk Olsun!

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