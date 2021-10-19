WhatsApp'ın Başarısızlığı, Telegram'ın Büyük Başarısına Kapı Açtı!

WhatsApp'ın yaşadığı büyük çöküşle başlayan yükseliş, hız kesmeden devam ediyor. Telegram, Google Play Store'daki indirme sayısı ile önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı!