WhatsApp'ın Yeni Sorunu: Koyu Mod, Ne Kadar Koyu?

WhatsApp'ın biraz geç kalan "koyu teması" kısa süre önce Android'de beta test aşamasına ulaştı. Gözleri yormayan (belki daha çok yoran, ancak moda olan) koyu modun WhatsApp'ta küçük bir sorunu var: Yeterince koyu olmamak.
Öncelikle uygulamanın arka planının siyahtan çok, yeşilimsi bir koyu gri renkte olduğu gözleniyor. Ancak AMOLED ekranlarda piksellerin kapanarak pil tasarrufu sağlaması için gerçek siyah arka plan gerekiyor. Bu elbette arka plandaki desenlerin kaybolması demek, ancak koyu mod için bu küçük fedakarlıkta bulunmaya değebilir. Siyah arka planı kendiniz de hazırlayabilirsiniz, ancak çoğu kullanıcı bunun için uğraşmak istemeyecektir.
Metinlerin parlak beyaz renge sahip olmasının ise gözleri dinlendirmediği kesin. Dolayısıyla metinlerde bir miktar gri kullanılabilirdi. Bu noktada ekranın parlaklığını kısmak iyi bir çözüm değil, çünkü bu durumda mesaj baloncukları, arka plan üzerinde ayırt edilmesi zor bir hale geliyor. Mesaj baloncuklarını açık temada takip etmesi ise çok daha kolay.
Emoji menüsünü açtığınızda bir başka parlak sürpriz ile karşılaşıyorsunuz. Parlak sarı renkli yüz ifadelerini farklı bir renge dönüştürmek, belki uzun bir çalışma gerektiriyor ancak bir çözüm bulunması bizce hoş olurdu.
Yine de WhatsApp'ın koyu modunun beta testinde olduğunu ve bazı şeylerin değişebileceğini unutmamakta fayda var. Üstelik APK dosyalarında iki farklı koyu moda dair işaretler bulunuyor. Bunlardan birinin AMOLED ekranlara özel yapıldığını umuyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın