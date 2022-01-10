Ay'daki "Gizemli Kulübe"nin Sırrı Nihayet Çözüldü!

Ay'da tespit edilen "gizemli kulübe"nin sırrı nihayet çözüldü. Ve bu sırrın açıklaması, beklediğimiz gibi pek de şaşırtıcı olmadı.

10 Ocak 2022 15:02

Levent Öztürk