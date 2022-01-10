Ay'daki "Gizemli Kulübe"nin Sırrı Nihayet Çözüldü!

Çin'in Yutu-2 keşif aracı tarafından Ay'ın uzak tarafında görülen ve kısa süre önce haberlere konu olan "gizemli kulübe" veya "ev"in, aslında bir kaya olduğu ortaya çıktı. Bunun tam olarak bir sürpriz olduğunu söyleyemesek de, Aralık ayında pek çok kişiyi büyüleyen "Ay bilmecesine" kesin bir cevap verdiği açık.
SpaceNews ve Space.com için Çin uzay programını takip eden bir gazeteci olan Andrew Jones, Cuma günü gönderdiği bir tweet ile keşif aracı ekibinin en son güncellemesini bildirdi ve son Ay efsanesinin sonucunu "o kadar etkileyici değil ki, mükemmel" olarak nitelendirdi.
Küp şeklindeki "kulübenin", bir krater kenarında oturan küçük, yumrulu bir kaya olduğu ortaya çıktı. Keşif aracının ilk görüntüsünde çok daha büyük ve daha gizemli görünüyordu. Yaklaşıp yeni bakış açıları elde ettikten sonra, keşif aracı nesnenin gerçek doğasını ortaya çıkarmayı başardı.
Ancak hikaye burada bitmiyor ve daha da sevimli bir hale geliyor. Kayanın büzülmüş şekli, önünde birkaç havuçla çömelmiş bir tavşana biraz benzemesi sebebiyle şimdi ona "yeşim tavşanı" lakabını kazandırdı. Kayanın "arka" tarafında ise tavşanla ilgili olarak yorumlanabilecek ve eğlenceye katkıda bulunan bazı yuvarlak taş parçaları bulunuyor.
Yutu-2 gezgininin adı da Yeşim Tavşan anlamına geliyor, yani gezicinin Ay'da kendi maskotunu bulduğunu da söyleyebiliriz.
Yutu-2, Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Ay'ın uzak tarafının (her zaman karanlık olmayan) hırslı bir keşfini yapmak için 2019'da iniş yapan Chang'e-4 görevinin bir parçası. Yutu-2 güneş enerjisiyle çalışıyor ve bu nedenle Güneş tekrar çıkana kadar periyodik olarak kış uykusuna yatıyor. "Gizemli kulübe"ye daha iyi bir görüntü yakalamak için yaklaşmasının biraz zaman almasının en büyük sebebi de buydu...
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