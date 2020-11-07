Wi-Fi 6 Teknolojisine Geçme Nedenleri

Wi-Fi 6, kablosuz ağ alanında 2020'in en güncel konusu. Bu yeni Wi-Fi standardı sadece çok yüksek bağlantı hızı sunmuyor, getirdiği pek çok yenilik ve avantaj var. TP-Link, kullanıcı gereksinimlerine göre Wi-Fi 6'ya geçme nedenlerini açıklıyor.