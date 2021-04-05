Wi-Fi Hakkında Bildiğiniz Her Şeyi Unutun, Bambaşka Bir Wi-Fi Geliyor!

Wi-Fi, yakında sizi internete bağlamaktan çok daha fazlasını yapabilecek. Peki, bir sonraki Wi-Fi standardı ne olacak ve ne gibi özellikler içerecek?

  • Ercan Uğurlu
Gelecek WiFi Yalnızca İletişim Standardı Olmayacak

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