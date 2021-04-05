Wi-Fi Hakkında Bildiğiniz Her Şeyi Unutun, Bambaşka Bir Wi-Fi Geliyor!

Kablosuz olarak internete bağlanmamızı sağlayan Wi-Fi sinyaller, yakında çok daha fazlasını yapabilecek. Şu an 802.11ax standardı olarak da bilinen yeni Wi-Fi sürümü, Wi-Fi 6 şeklinde anılıyor. Her yeni versiyonla daha fazla özellik kullanıma sunulurken, bağlantının bir sonraki nesli ise 802.11bf olacak.
Araştırmacılar halen 802.11bf standardının üzerinde çalışıyor ve bu yeni standardın Eylül 2024 tarihinde yeni IEEE standardı olarak tanıtılması bekleniyor. Yeni Wi-Fi ile çok daha fazla özellik kazanacak olan popüler kablosuz teknoloji, artık yalnızca iletişim standardı olmaktan da çıkacak.
Şu anda Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından geliştirilmekte olan Wi-Fi 802.11bf hakkında yazılan makaleye göre, gelecek Wi-Fi teknolojisi yalnızca kablosuz ağlarda iletişim sağlamakla kalmayacak. Wi-Fi, bugüne kadar icat edilen en başarılı kablosuz teknolojiler arasında olurken, bir sonraki jenerasyonla ise insan varlığı tespiti, aktivite tanıma ve nesne izleme gibi görevlerde de kullanılabilecek.
Northeastern Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Yardımcısı Francesco Restuccia tarafından yayınlanan makalede, bunun çığır açacak bir uygulama alanı olduğu söylenirken, Wi-Fi'dan kamusal ve özel alanlarda daha fazla yararlanılabileceği belirtiliyor. Öte yandan yeni Wi-Fi standardının kötüye kullanımını önlemek için güvenliğin de artırılması gerektiği çağrısında bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın