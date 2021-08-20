Wikipedia'da Nazi Skandalı: Tam 53 Bin Sayfayı Gamalı Haçla Donattılar!

Wikipedia'ya saldıran bir siber suçlu, tam 53 bin sayfaya gamalı haç ekledi. Aralarında Joe Biden, Kanada başbakanı, Jennifer Lopez, Ben Affleck ve Madonna da var...

  • Ercan Uğurlu
Wikipedia'da gamalı haç skandalı!

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