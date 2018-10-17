Winamp, Biraz Farklı Biçimde Geri Dönüyor!
Bir zamanların efsane müzik oynatıcısı Winamp, biraz farklı bir biçimde de olsa, geri dönmeye hazırlanıyor!
Bilgisayar ve nostalji deyince akla gelen ilk şeylerden biri olan efsane medya oynatıcısı Winamp'ın yakın zamanda yeni bir beta sürümünün ortaya çıktığını sizlerle paylaşmıştık. Görünüşe göre Winamp'ın şu anki sahibi Radionomy'nin aklında bundan çok daha büyük planlar var.
Radionomy, Winamp'ı podcast'lerin, parça listelerinin ve radyo yayınlarının- kısacası kulağınıza hitap eden her şeyin bir arada bulunduğu eşsiz bir medya servisine dönüştürmeyi amaçlıyor. TechCrunch'a göre bu servis, 2019 yılında kullanıma açılacak.
Şu an için Winamp efsanesinin bu büyük dirilişi hakkında bilinenler net bilgiler değil fakat söylentilerin buluştuğu birkaç ortak nokta var: Winamp bir iOS ve Android için yeni birer mobil uygulamaya kavuşacak ve yazılımın masaüstü sürümü ise büyük bir değişim geçirecek. Şu an için masaüstü sürümüne bedava olarak gelecek 5.8 güncellemesinin gelmesine çok az bir zaman var. Winamp 5.8, 18 Ekim'de yayınlanacak ve bu, Winamp'ın 2013 yılında aldığı 5.666 güncellemesinden yıllar sonra alacağı ilk güncelleme olma özelliğini taşıyor. Bu güncellemeden sonra Winamp projesi rafa kaldırılmış ve yazılım aynı yıl içerisinde başka firmalara satılmıştı.
5.8 güncellemesi Winamp'a yazılım düzeltmeleri ve uyumluluk geliştirmeleri getirecek ve yazılımı Radionomy'nin servis duyurusuna kadar çalışır durumda tutacak. Winamp'ı baştan yaratacak 6.0 güncellemesinin ise gelecek yıl mobil uygulamalarla birlikte gelmesi bekleniyor.
Winamp'ın geleceği hakkında şimdilik bundan başka bilinen net bir bilgi bulunmuyor. Radionomy CEO'su Alexandre Saboundjian, verdiği röportajda Winamp'ı gelecekte dinlenebilecek ne varsa içinde arayarak bulabileceğimiz bir platform olarak gördüğünü belirtiyor. Saboundjian, bunun yanında bu servisin Spotify, Apple Music, Pandora veya diğer popüler yayın platformlarına karşın nasıl bir konumda bulunacağı konusunda bir görüş belirtmedi. Bu noktada bu popüler platformların kendilerinden kullanıcı çalabilecek bir alternatif platform ile iyi geçinmeleri ve bu platformla entegrasyon olanağı sunmaları uzak bir ihtimal gibi görünüyor.
Röportaj, ayrıca Winamp'ı eskiden bu denli popüler olmasını sağlayan kişiselleştirme olanakları hakkında da bir bilgi içermiyor. Bildiğiniz üzere Winamp'ın modifikasyon olanakları o kadar iyiydi ki her kullanıcı kolaylıkla medya oynatıcıyı istediği görünümde kullanabiliyordu. Şu an için bu yazılım dünyasında pek rastlanmayan bir durum ve Winamp'ın bu konuda ne yapacağı konusunda bir fikir yok.
Winamp bu büyük geri dönüşü başarıyla gerçekleştirebilirse bu birçok yayın platformunun kıyasıya yarıştığı alanda hoş bir yenilik ve müzik ve radyo yayını pazarına yeni bir soluk getirebilir. En azından Winamp'ın eski sürümüne yıllar sonra bile sadık kalan kullanıcılar, platformun geliştirilmeye devam edilmesini sevinçle karşılayacaklardır.
Doğan Kürşat Aktaş
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