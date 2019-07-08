Windows 1, Stranger Things Tanıtımıymış
Microsoft'un Windows 1'i birden bire neden hatırladığıyla ilgili dedikodu, gerçek çıktı!
Microsoft geçen hafta Twitter'daki profil fotoğrafını Windows 1'in logosuyla değiştirmiş ve ilginç biçimde Windows 1'i tanıtmaya başlamıştı. Windows 1'in yayınlandığı yıl 1985 olduğundan, bunların Stranger Things'in yeni sezonuyla ilgili olabileceği düşünülmüştü.
Microsoft'un paylaştığı yeni bir videoyla bu, doğrulandı. Tweet'te yer alan videoda ekranı dalgalanan eski bir bilgisayar, Windows'un ilk sürümünü ve Netflix logosunu gösteriyor. Bilgisayarın arkasında dolaşan fareler ve Camp Know Where şapkası, serinin üçüncü sezonuna işaret ediyor.
Before we move forward, are you sure you're ready to go know where? .--- ..- .-.. -.-- / ---.. pic.twitter.com/iX2237uYsK— Windows (@Windows) July 5, 2019
Bu arada Twitter'daki Xbox hesabında da bazı değişiklikler var. Ters harflerle yazılan "Xbox'ta garip bir şeyler oluyor" tweet'i, gözden kaçmıyor ancak bunun Stranger Things 3: The Game'in tanıtımıyla ilgili olması da muhtemel.
Tweet'teki Mors kodunda 8 Temmuz yazıyor, yani Pazartesi günü yeni bilgiler alma şansımız olacak.
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