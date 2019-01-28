Windows 10 ARM Bu Araçla Cebe Yüklenebilir
Windows 10 ARM'yi eski Lumia 950 veya 950 XL'ye yüklemeye izin veren araç, ortaya çıktı!
Windows 10 ARM ile çalışan Lumia 950 XL'yi birkaç gün önce gün görmüştük. Şimdi ise bunu yapmanıza olanak tanıyan araç, ortaya çıktı.
Windows 10 ARM, isminden de anlaşıldığı gibi ARM işlemcileri kullanan laptoplara ve cihazlara özel bir Windows sürümü. Yeni ortaya çıkan araç ise bu işletim sistemini Lumia 950 veya Lumia 950 XL'ye yüklemenize izin veriyor. Geliştirici José Manuel Nieto ve birkaç başka geliştirici tarafından oluşturulan aracı kullanarak işletim sistemini yükledikten sonra, Win32 uygulamalarını telefonda çalıştırabiliyorsunuz.
Lumia 950 XL'nin Qualcomm Snapdragon 810 işlemcisinin Windows 10'un gereksinimlerini rahatça karşıladığını daha önce ortaya çıkan videoda görmüştük. İşletim sisteminin arayüzü içinde gezinme, Solitaire oynama, internette gezinme gibi görevlerin oldukça akıcı çalıştığı gözleniyor.
Bir Lumia 950 veya 950 XL'niz varsa, yukarıdaki videolu anlatımı izleyerek Windows 10 ARM'yi telefonunuza yüklemeyi deneyebilirsiniz. Lumia 950'yle ilgili anlatımın yarıda kaldığını, Lumia 950 XL sahiplerinin GPU sürücülerini yükleyebildiğini söyleyelim (sürücüler yüzde 100 tamamlanmamış ve küçük sorunlar çıkabiliyor).
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