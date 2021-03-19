Kare işareti nasıl yapılır? (#) Bilgisayar klavyesinde kare işareti yapma

Kare işareti nasıl yapılır? Bilgisayarda ve cep telefonlarında sıklıkla kullanılan kare işaretinin bilgisayar klavyesinde nasıl yapılacağını biliyor musunuz? İşte klavyede kare işareti yapmanın yolları...
Kare İşareti Nedir?
Sosyal medya platformlarında en sık kullanılan işaretlerden biri karedir. Kare işareti olarak bilinen simge, sosyal medya platformlarında hashtag olarak adlandırılır. Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında iletilerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için çeşitli kelimelerle bitişik olarak kullanılır. Kare işareti ile gönderilen mesajlar, sosyal medya platformlarının keşfet alanına düşer.
Kare işaretinin diğer bir anlamı numara belirtmek için tercih edilir. Rakamın başına eklenen kare sembolü, sayının okunuşuna numara ifadesini katar. Yarışma sonuçlarında derece giren yarışmacıların sıralamasını göstermek içinde kare işareti kullanılır.
Bilgisayar klavyesinde çeşitli simgeleri ve sembolleri yazabilmek için farklı tuş kombinasyonlarından yararlanılır. Ofis dosyaları hazırlarken, sosyal medya platformlarında ve program kodlarken kare işaretine ihtiyaç duyulabilir.
Kare İşareti Nasıl Yapılır? (#) Klavyede Kare İşareti
Bilgisayardan kare işareti yazabilmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Klavyelerin üst kısmında yer alan sıralı rakam tuşlarını inceleyerek üzerinde kare işareti bulunan tuşa Alt Gr ile birlikte basılırsa ekranda kare işareti yazılır. Genellikle klavyenin üst kısmında yer alan 3 tuşunda yer alan işareti, ihtiyaç duyduğunuz her uygulamada bu yöntemi kullanarak yazabilirsiniz.
Klavye tasarımlarında iki tane Alt tuşu bulunur. Kare işaretini yazabilmek için Alt Gr tuşuna basılması gerekir. Uzun boşluk tuşunun sağında bulunan tuş Alt Gr tuşudur. Kare sembolünün işaretini yazmak için komut, bu tuşlar ile verilir.
Karakter Eşlem Tablosundan Kare İşareti Nasıl Yapılır?
Kare işaretini yazmak için başlat menüsünden ulaşılabilen karakter eşlem tablosu kullanılabilir. Başlat menüsünde karakter eşlem yazıp arama yapılır. Çıkan tablonun gelişmiş ayarlar kısmında bulunan Unicode bölümüne, 0023 kodu yazarak hashtag yani kare işareti çıkarılır.
Tablo üzerinde yer alan sembolü kopyalayarak istediğiniz ofis dosyası içinde veya sosyal medya platformlarının ileti kutularına yapıştırabilirsiniz. Kare işaretini bilgisayarda yazmak için ekran klavyesi kullanımı da diğer alternatifler arasında yer alır.
- Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
- Kesme işareti nasıl yapılır?
- Artı eksi işareti nasıl yapılır? ±
- Çarpı işareti nasıl yapılır? (×)
- Artı işareti nasıl yapılır?
- Ters soru işareti nasıl yapılır?
- Alfa işareti nasıl yapılır?
- Nokta işareti klavyede nasıl yapılır?
- Soru işareti nasıl yapılır? Klavyede soru işareti (?)
- Küçüktür işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde küçüktür işareti
- Büyüktür işareti nasıl yapılır? (>)
- Ters slash nasıl yapılır? Klavyede slash işareti
- Tüm Klavye Kısayol Tuşları
- Dolar işareti nasıl yapılır?
- Et işareti nasıl yapılır? (@)
- Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın