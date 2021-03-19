Kare işareti nasıl yapılır? (#) Bilgisayar klavyesinde kare işareti yapma

Kare işareti nasıl yapılır? Son yıllarda giderek daha sık kullanılmaya başlanan kare işaretinin bilgisayar klavyesinde nasıl yapılacağını biliyor musunuz? Klavyede kare işareti yapma yollarını anlattık.