İnsan Yapımı Bir Aracın Uzay'da Kırdığı İnanılmaz Rekor...

Parker Solar Probe, Güneş'e doğru yolculuğunu sürdürürken bir kez daha Güneş'e en yakın insan yapımı cisim olmayı başardı ve bir kez daha hız rekorunu kırdı...

05 Mayıs 2021 11:02

Levent Öztürk