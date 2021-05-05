İnsan Yapımı Bir Aracın Uzay'da Kırdığı İnanılmaz Rekor...

NASA'nın Parker Solar Probe keşif aracı, Güneş'in iç işleyişine dair önemli yeni bilgiler sağlıyor ve her alanda rekorlar kırıyor. Geçtiğimiz hafta da, Güneş'e en yakın insan yapımı nesne ve şimdiye kadarki en hızlı insan yapımı cisim olarak yeni rekorlara imza attı. Bu rekoru kırdığı sırada Güneş'in dış atmosferinde saatte 532.000 kilometre (330.000 mil) hızla ilerliyordu.
Bu başarının ne kadar büyük olduğunu şu şekilde de anlatabiliriz: İnsanlar tarafından yapılan bir cisim, Güneş'in yanından ışık hızının yaklaşık yüzde 0,05'i hızla geçti.
Solar Probe, Şubat 2020'de kaydedilen 393.044 km/sa hızı ile en hızlı insan yapımı cisim ve 18.6 milyon kilometre ile Güneş'e en yakın cisim rekorunu zaten elinde tutmaktaydı. Şimdi ise yıldızımızın 10,4 milyon kilometre (6,5 milyon mil) yakınına ulaşarak bu rekorları bir kez daha kırdı. Ve daha da ileri gitmeye hazır. Solar Probe, Güneş'e yaklaşmak için yanından geçerken Venüs'ü sapan olarak kullanıyor ve en yakın mesafesine 4 yıl sonra ulaşacak.
Uzay aracı, en sonunda Güneş'in etrafında son derece yakın bir yörüngeye girecek ve Güneş'in çapının sadece 8,5 katı kadar Güneş yüzeyine yaklaşacak. Bir sonraki Venüs yakın geçişi bu yıl 16 Ekim'de ve Güneş'le en yakın rekor kıran yaklaşma 21 Kasım'da gerçekleşecek.
2025'teki son en yakın yaklaşma sırasında saatte 690.000 kilometre hıza (veya ışık hızının yüzde 0.064'üne) ulaşacak. O zamana kadar da, Güneş Sistemi içerisindeki maceralarının inanılmaz görüntülerini geri göndermeye devam edecek.
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