Heyecan Yaratan Keşif: Evrenin Bilinen İlk 3 Güneşli Gezegeni

Eğer Star Wars filmlerini izlediyseniz, Luke Skywalker'ın "memleketi" Tatooine gezegenini biliyor olmalısınız. Bu gezegenin en dikkat çekici özelliği, iki farklı Güneş'e sahip olmasıydı. Ama şimdi gerçek Dünya'da, bundan çok daha etkileyici bir güneş sistemi keşfedilmiş durumda. Astronomlar, Orion takım yıldızının hemen yanında, Dünya'dan 1.300 ışık yılı uzaklıkta bulunan, 3 yıldızlı yeni bir sistem keşfettiklerini duyurdular.
GW Orionis adı verilen bu sistemde, GW Ori A ve GW Ori B isimli iki yıldız birbirlerinin yörüngesinde dönüyor. GW Ori C isimli üçüncü yıldız ise, diğer iki yıldızın etrafında bulunan yörüngesini takip ediyor. GW Ori C'nin diğer iki yıldıza olan mesafesinin, yaklaşık 1.200 milyon kilometre olduğu söyleniyor.
Exeter Üniversitesi'nden Stefan Kraus ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada, üçlü sistemin ön gezegen diskinde 3 farklı halkanın tespit edildiği belirtiliyor. Bu halkalardan en içte bulunanı, araştırmacılara göre oluşmakta olan yeni bir gezegene işaret ediyor. En azından araştırmacıların yorumu bu yönde.
Eğer bu gerçekten yeni bir gezegense, evrende bilinen üç yıldızlı (ya da güneşli) ilk ve tek gezegen olarak kayıtlara geçecek.
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