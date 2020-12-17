Windows 10'da Büyük Değişiklikler: Project Reunion Çağı Başlıyor

Microsoft'un resmi olarak duyurduğu Project Reunion kapsamında, Windows 10'da büyük değişiklikler yapılması söz konusu. Peki ama nedir bu Project Reunion, bizim için ne anlama geliyor?

Windows 10'da Project Reunion Çağı Başlıyor

Microsoft, Project Reunion'ı ilk olarak Build 2020 konferansında duyurmuş ve CEO Satya Nadella, Project Union için "şirketin Windows 10 için uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmaya yönelik en son girişimi" tanımlamasını yapmıştı. Microsoft nihayet bu planı uygulamaya koyuyor. Project Union'ın ilk sürümüyle birlikte, Windows geliştiricileri en yeni Windows 10 özelliklerini sunan uygulamaları kolayca yazabilecekler.

Aslında, Project Union, Windows geliştiricilerin uygulama yazmak için kullandıkları iki ana uygulama protokolü arabirimi (API) arasındaki boşluğu dolduracak bir yazılım araçları kümesi.

Microsoft, Project Union'ı GitHub üzerinde MIT lisansı altında geliştiriyor. GitHub'daki geliştiriciler "Project Reunion, insanların kullandığı tüm Windows 10 sürümleri ve cihazlarında çalışan harika uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırmak için Windows geliştirici platformunu birleştirmek ve geliştirme vizyonumuzdur" diyor.

Uygulama geliştiricilerin çoğu, daha fazla erişim için Win32 API ile çalışmayı tercih ediyor, ancak bu, Microsoft'un en yeni gelişmelerinden yararlanmalarını engelliyor. Project Reunion ile uygulama geliştiricileri artık hem Win32 hem de UWP API'lerine birleşik erişime sahip olacak.

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