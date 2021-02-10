Windows 10'un Değişecek Olan Tasarımı Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Windows 10, en azından teoride, 2021'in sonlarına doğru büyük bir tasarım revizyonu geçirecek ve sürekli olarak ortaya çıkan yeni sızıntılarla yeni arabirimin neye benzeyeceğine dair bir fikre sahip olmaya başlıyoruz. Windows Latest'ın haberine göre, Microsoft'un GitHub'daki önerileri çerçevesinde, açılan bilgi kutucuklarının nasıl görüneceği konusunda da bilgi sahibi olabildik. Bilgi kutucuklarının köşeleri artık yuvarlatılmış olacak, bu trend Windows 10'un diğer bölümlerine de sıçrayacak gibi görünüyor.
Genel olarak daha modern bir görünüm sağlamak için (ve aslında GitHub'daki bir yorumcunun önerdiği gibi çok daha fazla Mac benzeri bir görünüm için) bu kutuların köşeleri ve içindeki düğmeler yuvarlatılacaktır.
Aynı şekilde, kaydırma çubuklarının da köşelerinin yuvarlak hale geleceği düşünülüyor.
Microsoft'un niyeti de görünüşe göre arka plan renklerini ortak renklere güncellemek ve bunu kutunun imleç tarafından aktif olarak vurgulanmadığında kapat düğmesi kenarlığının kaldırılmasını sağlayacak şekilde yapmak. Aynı Microsoft yazılım mühendisinin başka bir gönderisi, "metin kontrol renklerini ve kenarlıklarını güncelleme" yapılacağına ve bunun yanı sıra bunların içindeki düğmelerin, örneğin Otomatik Önerme kutuları veya parola kutularının yuvarlatılmış köşelere sahip olacağına dikkat çekiyor.
Windows 10'un büyük arayüz yenilemesinin kod adı "Güneş Vadisi" (Sun Valley) olarak belirlendi ve 2021'in ikinci özellik güncellemesinde (21H2 güncellemesi) gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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