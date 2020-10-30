Windows 10 Güncellemesi İle Web Tarayıcına Hız Dopingi Geliyor

Microsoft, web tarayıcısı Edge'in Windows 10 masaüstünden veya görev çubuğundan başlatılma hızını artırabilecek, "başlangıç hızlandırma" adını verdiği yeni bir özelliği deniyor. Tarayıcının hızını artırmak için Windows 10 bilgisayar açıldığında belirli Microsoft Edge servisleri otomatik olarak etkinleştiriliyor. Bu süreçler arka planda çalışırken minimum bilgi işlem kaynağı kullanıyor ancak Edge açıldığında başlatma süresini büyük ölçüde düşürüyor. Uygulama geliştiricilere sunulan Edge 88 sürümünde bir seçenek olarak halihazırda sunulan bu özellik, Ocak ortasında gelecek kararlı sürüme kadar son kullanıcılara verilmeyecek.
Microsoft Edge, Windows'u sarıyor
En son Windows 10 güncellemesiyle Microsoft'un Edge tarayıcısı, işletim sistemiyle çok daha sıkı bir şekilde entegre hale geldi. Bu, tarayıcının artık geleneksel yöntemlerle kaldırılmasının imkânsız olduğu anlamına geliyor. Her ne kadar bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilecek olsa da, söz konusu entegrasyon sayesinde başlangıç hızlandırma gibi iyileştirmelerin yolu açılmış oluyor.
Bir soru cevap seansı sırasında Microsoft yetkilileri, bu seçeneğin tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulacağını, ancak bazı cihazlarda "beklenen performans artışı görülmezse" geri çekilebileceğini belirtti. Microsoft artık amiral gemisi olarak gördüğü Edge tarayıcısının kullanımını artırmak için özel olarak çaba gösteriyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde, hala Internet Explorer kullanan kullanıcıların bazı sitelere girdiklerinde otomatik olarak Edge'e yönlendirileceği açıklanmıştı. Son Windows 10 güncellemesinde de yeni tarayıcı sisteme otomatik olarak yükleniyordu.
Microsoft Edge, Google Chrome'a göre pazarda hala çok az söz sahibi. Windows kullanıcılarının %66,34'ü Chrome, %2,16'sı Edge kullanıyor. Ancak Edge'in kullanıcı tabanı haziran ayından bu yana iki kattan fazla arttı ve Microsoft, son gelişmelerle bu performansı daha da artırmayı ümit ediyor.
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