Windows 10 Güncellemesi, Sonunda Flash'ı Tamamen Öldürüyor!

Microsoft, Eylül 2020'de kullanıcılara Flash Player'ın yakında kaldırılacağını hatırlatmış ve ürünün 31 Aralık 2020'den sonra web tarayıcılarında desteklenmeyeceğini belirtmişti. Firma 27 Ekim 2020 tarihli "Update for the removal of Adobe Flash Player" başlıklı KB4577586 güncellemesinde bu sözünü tutuyor gibi görünüyor.
Flash Player'ı kaldırma kararı, hizmeti kullanan kullanıcı sayısının azalması nedeniyle verildi ve HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi daha iyi ve daha güvenli seçenekler varken bu kararın nedenini anlamak zor değil. Kısacası, bir zamanlar çevirmeli internet ile büyüyen kullanıcılar için nostaljik bir bileşen olan Flash, artık günümüz standartlarına uymayan arkaik bir teknoloji olarak görülüyor.
KB4577586 güncellemesi, Adobe Flash'ı Windows 10 ve Windows Server'ın tüm sürümlerinden kaldıracak ve yeniden yüklenmesini önleyecek. Bu güncelleme yüklendikten sonra kaldırılamıyor. Flash'ı geri almak için tek seçenek (neden isteyeceğiniz soru işareti) bilgisayarınızı önceki bir yedeklemeye geri yüklemek.
Güncelleme şu anda cihazlara gönderilmiyor ve yalnızca Microsoft Kataloğu aracılığıyla yüklenebiliyor olsa da, 2021'in başlarında Flash desteği bittiğinde Windows Update aracılığıyla daha geniş bir kullanıcı tabanına yayılacağı düşünülüyor. Adobe Flash Player, güncelleme tarafından sistemden silinse de, Edge web tarayıcısında yerleşik bir bileşen olarak kalıyor. Bunun da ne zaman kaldırılacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil.
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