Windows 10 Güncellemesi Yine Soruna Yol Açtı

Windows 10 güncellemelerinden birinde çıkan sorun, bazı kullanıcıların canını yeniden sıktı.
KB4571756 ve KB4574727 olarak da bilinen Eylül 2020 Güncellemesi, Başlat Menüsü'nün garip davranmasına yol açabiliyor. Başlat Menüsü Windows'un en temel işlevlerinden bir tanesi olduğundan ve uygulamalara hızla ulaşmayı sağladığından burada çıkacak sorun, yaşanan sıkıntıların katlanması anlamına geliyor.
Bazı kullanıcılar, güncelleme sonrasında mavi ekran sorunuyla karşılaştıklarını da söylüyorlar. Başlat Menüsü'nün ve işlem merkezinin açılmaması sorununun, tabletler ve 2-in-1 cihazlarla ilgili ayarlamalarla ilgisi olabileceği düşünülüyor.
Bunların yanında "geçici kullanıcı profili sorunu" yeniden ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bu sorun, bilgisayarı açtığınızda sizi kendi hesabınız yerine geçici bir kullanıcı profiline oturum açmaya zorluyordu. Bu durumda ayarlarınıza, belgelerinize ve verilerinize ulaşamıyordunuz.
Sorun yaşayanlar, Microsoft bir çözüm bulana kadar KB4571756 ve KB4574727'yi kaldırabilirler. Alternatif olarak sisteminizi güncellemeyi yüklediğiniz tarihten önceki bir tarihe geri yükleyebilirsiniz (Sistem Geri Yükleme aracını kullanarak).
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