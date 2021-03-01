Windows 10 İçin Bir Dönem Kapanıyor; Kimsenin Kullanmadığı Klasör Gidiyor

Microsoft'un büyük umutlarla ve karma gerçekliği desteklemek için Windows 10'a eklediği klasör, çok yakında tarih olacak gibi görünüyor...

Windows 10'un 3D nesneler klasörü gidiyor

Windows 10 ile ilgili büyük itici güçlerden birinin karma gerçeklik olması bekleniyordu. Her şey, Windows 10 piyasaya çıkmadan 6 ay önce, HoloLens'in ve Windows 10'un Windows Holographic adlı özel bir sürümünün duyurulması ile başladı. Birkaç yıl sonra, işletim sistemine Windows Karma Gerçeklik kabuğu da eklendi.

Bu süreçte, işletim sistemine 3D Nesneler adlı bir klasör eklendi, çünkü Microsoft, tüketicilerin bu şeyle ilgileneceğine gerçekten inanıyordu ve şimdi, bu klasör, dev karma gerçeklik baskısının sona erdiğini işaret ederek ortadan kalkıyor. En son Insider önizleme sürümü olan Yapı 21322'de bu klasör yok.

Ne yazık ki, Microsoft'un karma gerçeklik planları, en azından tüketici açısından hiçbir zaman işe yaramadı. HoloLens 2 gibi ürünlerin kurumsal müşterileri hedeflediği açıktı. Ancak Paint 3D ve Windows 10'da Windows Mixed Reality kabuğunu kimse kullanmadı ve Microsoft'un düşündüğü tüketici ilgisinin geleceği olmadığı ortaya çıktı.

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