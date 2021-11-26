Windows 10 İçin Kullanabileceğiniz En İyi Güvenlik Yazılımları Hangileri?

Almanya BT Güvenliği araştırma enstitüsü AV-TEST, Ekim 2021 itibarı ile, Windows 10 ev kullanıcıları için en iyi antivirüs ve güvenlik yazılımları değerlendirme raporunu yayınladı. Bu raporda kuruluş, çeşitli şirketlerden 21 farklı kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımını inceledi. Doğal olarak test, Microsoft'un Windows Defender'ını da içeriyordu. Dahası Windows Defender, bu değerlendirmede 18 puan alarak "AV-TEST En İyi Ürün" sertifikasına hak kazandı. Topam puanın 18 olduğunu söylersek, Defender'ın başarısı daha iyi anlaşılabilir.
Yine de Microsoft Defender, bu başarıyı gösteren tek yazılım değildi. Teste katılan 21 yazılımdan 15 tanesi daha, tam puan almayı bildi. Böyece Avira, AVAST, AVG, Bitdefender, ESET gibi güvenlik yazılımları da aynı sertifikayı almayı başardı. Ürünlerin geri kalanı, 17,5 puanın altında kaldı ve bu nedenle sertifika almaya haz kazanamadı.
Testteki 18 puanlık tam puan, her biri en fazla altı puanlık üç kategoriden oluşuyor. Bu kategoriler koruma, verim ve kullanılabilirlik.
Hemen aşağıda göreceğiniz tabloda, test edilen 21 yazılımın her birinin, mavi tonlarıyla farklılaşan üç kategoride nasıl puan aldığını görebilirsiniz...
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