Windows 10 İçin Kullanabileceğiniz En İyi Güvenlik Yazılımları Hangileri?

AV-TEST'in 21 güvenlik yazılımı ile gerçekleştirdiği dev testin sonucunda, 2021 yılının şimdiye kadarki en iyi güvenlik yazılımları belli oldu. Dev isimlerin yanında, Microsoft'un dahili Windows yazılımı Defender da en iyiler arasında yer almayı başardı!