Windows 10'dan, Kayıp Dosyaları Bulmak İçin Yeni Bir Çözüm

Windows 10'un dosya kurtarma aracı, kullanımını kolaylaştırmak ve dolayısıyla önemli bir dosyayı yanlışlıkla sildiklerinde bu acil durum önlemine ihtiyaç duyabilecek kullanıcılara daha erişilebilir hale getirmek için değiştiriliyor. Yeni özellik şu anda yalnızca Windows 10 test kullanıcıları için mevcut, ancak 2021'de güncelleme ile tüm Windows kullanıcılarına ulaştırılacak gibi görünüyor. Bu yeni özelliğin çalışması için kullanıcıların öncelikle Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi veya daha yenisini yapmış olmaları gerekiyor.
Windows Dosya Kurtarma aracı, işletim sisteminin önizleme sürümlerinde bir süredir var (aslında 2020 ortalarından beri) ancak bu yeni güncellemeyle Microsoft onu daha kullanıcı dostu hale getiriyor. Yardımcı programın en büyük dezavantajı grafik kullanıcı arabirimine sahip olmaması. Yani komut satırından çalışıyor. Ancak burada yapılan ayarlamalar kullanım kolaylığı cephesinde de ilerlemesini sağladı.
Microsoft, yardımcı programın yenilenmiş sürümünün iki basitleştirilmiş kurtarma modu sunduğunu açıklıyor, bunlardan biri NTFS sürücülerinde hızlı dosya kurtarmaya olanak tanıyan "normal mod". Bir dosyayı silip, ardından çöpü boşaltmanızdan kısa bir süre sonra dosyayı geri almak istiyorsanız, bu seçeneği kullanabiliyorsunuz.
Ayrıca, diğer dosya sistemleri (yalnızca NTFS değil) için geçerli olan bir "kapsamlı mod" olacak ve dosyayı yanlışlıkla sildikten sonra uzun süre geçmiş olsa bile daha derin dosya kurtarma işlemleri gerçekleştirilebilecek. Kapsamlı kurtarma seçeneği, bozuk sürücüler (hafıza kartları ve diğer depolama türleri de dahil) gibi çetrefilli sorunları çözmek için de kullanılabilecek.
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