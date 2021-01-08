Bilgisayarınızla iPhone'unuzu Kablosuz Şarj Etmeye Hazırlanın

Patentleriyle ünlü Apple, yeni bir patent başvurusunda daha bulunmuş. Ortaya çıkan yeni patent örneğinde, bir MacBook'un iPhone ve Apple Watch'u şarj ederken çizimleri yer alırken, ayrıca benzer yolla MacBook'un da şarj edilebileceği ifade ediliyor.
Patently Apple tarafından yayınlanan patent örneklerinde öte yandan iPad'in de aynı yeteneğe kavuşacağı gösterilmiş. iPad'in üzerine yerleştirilen bir iPhone ve Apple Watch'un şarj olduğu resmedilirken, bu patentlerin ne zaman hayata geçeceği ise elbette belli değil.
Kablosuz şarj teknolojisi yavaş yavaş yaygınlığını kazanırken, şirketin kendi ekosistemi içine kablosuz şarj özelliğini daha fazla katmak istemesi anlamlı. Öte yandan kablosuz şarj için cihaz üzerinde spesifik bir bölümün ayrılmış olmaması da dikkat çeken bir detay. Çizimlerde şarj edilecek cihazların MacBook üzerinde herhangi bir alana konumlandırılabileceğine de dikkat çekilmiş. Tabii ki performansı kablolu şarjın yerini tutar mı, orası da bir başka muamma.
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