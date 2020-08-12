Windows 10, Kopyala ve Yapıştırı Böyle Geliştirebilir

Microsoft, Windows 10'un kopyala ve yapıştır işlevlerini geliştirecek bir panel üzerinde çalışıyor! İşte panel hayatımıza girerse bize sunacakları....

Windows 10, Kopyala ve Yapıştırı Geliştirebilir

Windows 10X'in yayınlanacağı tarih 2021 ilkbaharı olsa da, yeni işletim sisteminin bazı işlevleri Windows 10'a daha önceden gelebilir. Buna kopyalama ve yapıştırmayı kökünden değiştirecek yeni panel de dahil.

Windows Latest'e göre Windows 10 yapı 20185'te ortaya çıkan yeni panel, panodan emoji, GIF ve hatta içerik eklemeye yardımcı oluyor. Yeni panel, mesajlara, belgelere ve epostalara içerik eklemeyi kolaylaştıracak birkaç yeni işlev de içeriyor. En son kullandığınız emojilere ve GIF'lere ulaşmanıza olanak tanıyan panel, "Pano geçmişi" işlevi sayesinde son zamanlarda panoya kopyaladığınız öğelerin bir listesini gösteriyor.

Windows için bu tür işlevler sunan araçlar olsa da, bu yeni işlev Windows'un bir parçası olarak sunuluyor ve cihazlarınız arasında eşitlenebiliyor.

Windows 10'un panosu, Win + V tuşlarına basarak geçmişe ulaşmanıza zaten izin veriyor, ancak geçmişte şu an 25'ten fazla öğe depolanmıyor. Windows 10'a gelmesi beklenen pano geçmişi işlevi, sadece metinleri değil, resim ve HTML içeriğini de destekliyor.

Yeni panelin Windows 10'un bir sonraki işlev güncellemesiyle gelmesi beklen se de, Microsoft'un işlevi final sürüme dahil edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

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