Windows 10'un Kullanımı Zorlaştıran Sorunu, Nihayet Çözülüyor

Microsoft, Windows görev çubuğunu dosya yöneticisinden (Explorer.exe) ayırmaya hazırlanıyor. Böylece Windows 10, yaklaşan Windows 10 21H2 güncellemesi ile nihayet en sinir bozucu tuhaflıklarından birinden kurtulmuş olacak.
Bu değişiklik neden önemli?
Explorer.exe, Windows 10'da Windows Gezgini'ni çalıştıran kritik bir işlem (Windows 10'da dosya ve klasörleri görüntüleme) ve ayrıca, ekranınızın alt kısmında çalışan görev çubuğu dahil olmak üzere kullanıcı arabiriminin diğer bölümlerini de yönetiyor. Bir süre Windows 10 kullandıysanız Explorer.exe kilitlendiğinde görev çubuğunun da çalışmayı durdurduğuna şahit olmuşsunuzdur. Bilgisayarı yeniden başlatmak, programlar arasında hızlıca geçiş yapmak için kullanılan görev çubuğunun yanıt vermemesi, çok can sıkıcı olabiliyor.
Microsoft, yeni güncellemede bu sorunu çözüyor gibi görünüyor. Windows 10 21H2'nin önizleme sürümünde artık görev listesinde taskbar.dll bulunuyor. Bu da Microsoft'un görev çubuğunu Explorer.exe'den ayırıp kendi başına çalışan bir alt program altına getirdiğini gösteriyor. Yani dosya gezgini kilitlendiğinde artık görev çubuğu çalışmayı durdurmayacak.
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