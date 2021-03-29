Windows 10'un Kullanımı Zorlaştıran Sorunu, Nihayet Çözülüyor

Gelecek yeni bir güncelleme, Windows 10'un en sinir bozucu ve kullanımı en fazla zorlaştıran sorunlarından birini çözecek gibi görünüyor.

Sıkıcı Windows 10 sorunu nihayet çözülüyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı
Zafer işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde zafer işareti yapılışı
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
A101 1 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Telefon Yavaş Şarj Oluyor... İşte Telefon Yavaş Şarj Sorunu Nedenleri
COVID-19 Aşısının Yan Etkileri Araştırmasında "Garip Sonuçlar"
"Vampir Cihazları" Kapatın; Elektrik Faturanız Daha Düşük Gelsin
Apple, Her Şeyi "Dokunsal" Hale Getirmek İstiyor. Buna Yataklar da Dahil!
Clubhouse'a Gireceğim Derken Paranızdan Olmayın!

 

 