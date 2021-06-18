Windows 10'un Popüler Uygulamasında Yeni Bir Tehlike Ortaya Çıktı

Trend Micro ve Kaspersky, Windows 10'da yeni güvenlik açıklarını ortaya çıkarttı. Bunlardan biri, çok popüler bir Windows uygulamasında gizli...

  • Ercan Uğurlu
Windows 10'da Yeni Güvenlik Açıkları Keşfedildi

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