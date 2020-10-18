Windows 10, Sürücü Yükleme Sisteminde Değişiklik Yapıyor

Microsoft, Ekim 2020 salı güncellemeleriyle birlikte Windows'un sürücü güncellemelerini doğrulama yönteminde önemli bir değişiklik yaptı. Değişikliğin nedeni zararlıların güvenlik sorunu olan donanım sürücülerini kullanarak Windows 10 sistemlerini ele geçirmelerini engellemek.
Windows 10, sürücü doğrulama süreci başarısız olduğunda şu an iki hata mesajı gösteriyor. ilk hata mesajı "Windows bu sürücü yazılımının yayıncısını doğrulayamadı" iken ikincisi "İmza bulunmadı" şeklinde karşınıza çıkıyor. Bu hata mesajları, Windows'un doğru olarak biçimlendirilmemiş bir katalog dosyasına rastladığını ve yükleme sürecinin başarısız olacağını söylüyor.
Yeni sistemde Microsoft'un belgelerine göre sürücü doğrulaması başarısız olduğunda kullanıcının "sürücü veya cihaz üreticisine başvurması ve sorunu düzeltmek için güncel bir sürücü talep etmesi" öneriliyor. Microsoft'un değişikliği yerinde gibi görünse de, bir başka firmaya başvurmak zorunda kalmak muhtemelen kullanıcıların hoşuna gitmeyecek.
Neyse ki bu sorunlar, çoğu zaman eski sürücü güncellemeleri sırasında çıkıyor. Yeni sürücü sistemi zamanla iyileşecektir ancak bu sırada bir sürücü hatası alırsanız, üreticiye başvurup güncel bir sürücü sunulmasını ummaktan başka çareniz kalmayabilir.
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