Windows 10 ve 11 İçin Yeniden Tasarlanan Office Göründü

Microsoft'un Windows 11'i tanıtması ile birlikte yeni bir heyecan fırtınası da başlamış oldu. Geliştirici kanalı kullanıcılarına ilk Windows 11 Insider Preview derlemesini geçtiğimiz günlerde gönderen yazılım devi, böylece yeni işletim sistemini resmi olarak test kullanıcılarına sunmuş oldu.
Yeni Office Geliyor
Microsoft, Windows 11 Insider sürümünün yanı sıra Office uygulama paketindeki uygulamaları da yeni işletim sisteminin stiline uygun bir şekilde güncelliyor. Bu güncelleme de, Office Insider kullanıcılarına dağıtılıyor ve hem Windows 10 hem de Windows 11 kullanıcılarının erişimine açık olacak.
Paket, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher ve Visio'yu içeriyor. Yeni tasarıma ait görüntüleri hemen yukarıda görebilirsiniz.
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