Microsoft'tan, Windows 11 Sistem Gereksinimleri İçin Bir Açıklama Daha

Microsoft dün, Dev kanalında Insider'lar için ilk Windows 11 yapısı olan 22000.51'i yayınladı. Duyurulan özelliklerin çoğu bu yapı içerisinde yer alırken, Android uygulamaları için destek gibi bazı özellikler şimdilik eksik durumda. Ayrıca firma, yapı için bilinen birkaç sorunu da yayınladı. Firma, bu yapıya ek olarak, minimum sistem gereksinimlerini çevreleyen karışıklık hakkında da açıklamada bulundu.
Microsoft, Windows 11 uyumluluğu konusunun net olmadığı şeklinde kullanıcılardan gelen olumsuz geri bildirimlerden sonra ilk olarak, PC Sağlık Kontrolü aracının neden olduğu bir karışıklığı kabul etti ve geçtiğimiz hafta sonunda aracı güncelledi. Bu negatif geri bildirimlerde aracın "bir Windows 10 PC'nin neden yükseltme gereksinimlerini karşılamadığı konusunda yeterli bilgi verilmediği" söyleniyordu. Bu yüzden Microsoft, şimdi geri bildirimleri ele almak için aracı tamamen kaldırıyor ve aracın sonbaharın ilerleyen dönemlerinde, yani Windows 11'in genel kullanılabilirliğine daha yakın bir zamanda "tekrar çevrimiçi olacağını" söylüyor.
Gönderide ele alınan bir diğer konu da sistem gereksinimleriydi. Redmondlu firma, işletim sisteminin "tam bir deneyim seti" olarak oluşturulduğunu ve gereksinimlerin işletim sisteminin güvenilirliği ve "insanların beklentileri" göz önünde bulundurularak belirlendiğini söylüyor. Bunlara sürücü modeli, video konferans, çoklu görev ve güvenlik gibi deneyimler dahil edilmiş durumda. Şirketin belirttiği üç ana alan ise şunları içeriyor:
- Windows 11, Windows Hello, Cihaz Şifreleme, sanallaştırma tabanlı güvenlik (VBS), hiper yönetici korumalı kod bütünlüğü (HVCI) ve Güvenli Önyükleme gibi korumaları etkinleştirebilen donanım gerektirerek güvenlik çıtasını yükseltiyor. Bu özelliklerin birleşiminin, test edilen cihazlarda kötü amaçlı yazılımları %60 oranında azalttığı gösterilmiştir. Prensibi karşılamak için, tüm Windows 11 destekli CPU'larda yerleşik bir TPM bulunur, güvenli önyüklemeyi destekler ve VBS ile belirli VBS özelliklerini destekler.
- Windows 11'e yükseltilen cihazlar, Yeni Windows Sürücü modelini benimseyen ve %99,8 çökmesiz deneyim sağlayan OEM ve silikon ortaklarımız tarafından desteklenen CPU'ları seçerek, desteklenen ve güvenilir bir durumda olacaktır.
- Uyumluluk: Windows 11, kullandığınız uygulamalarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Office ve Microsoft Teams için minimum sistem gereksinimlerimizle uyumlu olarak >1GHz, 2 çekirdekli işlemciler, 4GB bellek ve 64GB depolama temellerine sahiptir.
CPU gereksinimlerine bakıldığında ise kararın bu alanlara bağlı olarak verildiğini belirten firma, "Intel 8. nesil işlemciler ve AMD Zen 2 ile Qualcomm 7 ve 8 Serisi üzerinde çalışan cihazların güvenlik ve güvenilirlik ile ilgili ilkeler ve Windows 11 için minimum sistem gereksinimlerini karşılayacağından emin olduklarını" da sözlerine ekledi..
İlginç bir şekilde Microsoft, Intel'in yedinci nesil çiplerini ve Ryzen Zen 1 CPU'ları gibi eski nesil CPU'larda Windows 11'i Windows Insiders ve OEM ortakları aracılığıyla test edecek ve bu cihazların yıl içinde işletim sistemine yükseltilip yükseltilemeyeceğini ölçecek. Bu çipler, desteklenen CPU'lar listesine eklenirse, Surface Studio 2 ve güçlü donanım çalıştıran diğer özel yapım PC'ler gibi cihazları resmi olarak barındıracak.
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