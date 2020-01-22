Windows 10'un WordPad'inde Sevilmeyecek Yenilik

WordPad, Windows 95'ten beri Windows'un vazgeçilmez parçalarından biri. Microsoft'un güncellemeyi neredeyse unuttuğu emektar yazılım, yakında bir güncelleme alacak ancak bu güncelleme hoşunuza gidecek cinsten olmayabilir.
Wordpad, basitliği ve ücretsiz olmasıyla öne çıkan bir kelime işleme yazılımı. Yazılımın hala işe yaramasının arkasında belki de seneler içinde yeni ve gereksiz işlevlerle şişmemiş olması yatıyor. Şimdi ise Windows araştırmacısı Rafael Rivera'ya göre Microsoft, Wordpad'e Office web uygulamalarının reklamlarını eklemeyi planlıyor.
Reklam, araç çubuğunun altında beliriyor ve kullanıcılara "Word online'ı ücretsiz olarak denemelerini" öneriyor. Diğer reklamlar ise Word, Excel ve PowerPoint'i ücretsiz olarak çevrimiçi denemenizi öneriyor.
Reklamı kapatmak mümkün ancak yine de para verdiğiniz bir işletim sisteminde reklam görmek sinir bozucu. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, bunun faydalı bir uyarıdan ibaret olduğunu düşünüyorlar.
Microsoft, ücretli yazılımlarında ilk kez reklam göstermiyor. Firma, Windows 10'un ücretsiz uygulamaları arasındaki Posta ve Takvim'de de reklam gösteriyor. Bunun yanında Windows 10, şu an ön-yüklü oyunlarla ve reklamlarla geliyor ve bunlar, siz kaldırmadığınız sürece Başlat Menüsünde görünüyorlar.
Firmanın Windows 7'den Windows 10'a geçişi hala ücretsiz olarak sunmak gibi bir cömertliği nasıl yaptığını merak ettiyseniz, cevabı bu reklamlar olabilir.
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