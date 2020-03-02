Windows 10'a Yeni Arama İşlevi Yolda

Microsoft, Windows 10'un önemli özelliklerinden biri olan Dosya Gezgini'ni yenilemek için çalışmalara başladı.
Dosya Gezgini'nin zayıf ve son zamanlarda sorunlu arama işlevi, bilgisayarınızdaki belge ve dosyaları bulmayı zorlaştırıyor. WinCentral'e göre Windows 10 20H1 olarak bilinen güncellemeyle bu değişecek ve görev çubuğundaki arama işlevinin aynısını kullanan bir Dosya Gezgini'yle tanışacağız. Yeni arama işlevi, siz yazarken öneriler gösterecek, böylece tüm arama terimini yazmanıza her zaman gerek kalmayacak.
Bulunan dosya ve klasörlere ulaşmak için sol tıklamanız, konuma gitmek için sağ tıklamanız yeterli olacak. Arama terimini yazıp, Enter'a basarak her zamanki normal aramayı da yapabileceksiniz. Yeni arama işlevinin OneDrive'daki dosyaları da içereceği söyleniyor.
Bir başka yenilik, Dosya Gezgini'ni dokunmatik cihazlarda daha kolay kullanmanızı sağlayacak dokunmatik arayüz. Bu arayüz, arama kutusunu parmaklarınızla kullanmanızı kolaylaştıracak.
Windows 10 20H1'in bu senenin ilk yarısında yayınlanması bekleniyor.
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