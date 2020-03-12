Windows 10'a Yıllar Sonra Gelen Değişiklik

Microsoft, Windows 10'un uzun zamandır değiştirmediği bir özelliğini sonunda yenileyebilir.

Windows 10'un Ses Kontrolleri Yenilenebilir

Microsoft, Windows 10'da uzun zamandır dokunmadığı ses denetimlerini elden geçirmeyi planlıyor. Windows Latest'ten gelen son rapora göre Windows 10 yapı 19577'de yeni kontrollerle ilgili bazı kodlar bulunuyor.

2018'de gelen bir sızıntı, Microsoft'un ses kontrollerinde önemli değişiklikler yapmayı planladığını gösteriyordu. Ancak geçen seneler içinde Windows 10 birkaç büyük güncelleme almasına rağmen, ses düğmelerinde bir değişiklik yapılmadı.

Laptop, tablet gibi cihazlarda sesi Windows üzerinden kısıp açarken görünen ses kontrolleri, oldukça basit bir görünüme sahipler. Sağ alttaki ses simgesine dokunduğunuzda da karşınıza ses seviyesini ve şu anki ses cihazını değiştirmenize izin veren bir arayüz geliyor. Yeni arayüzün buna ek olarak medya kontrolleri de içerebileceği anlaşılıyor. Burada albüm resmi de gösterilecek gibi görünüyor.

Değişiklikler, daha çok müzik dinleyenlerin hoşuna gidecek gibi görünüyor. Ses kontrolleri Windows 10'un uzun zamandır değişmeyen temel işlevlerinden biri olduğundan, bu alanda geliştirme yapılacağını öğrenmek bizce güzel.

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