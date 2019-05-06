Windows 10, Yuvarlak Köşeye Geri Dönüyor

Windows 10'un sert köşeli pencereleri, yakın gelecekte macOS'u andıran bir görünüme dönüş yapabilir.

Windows 10, Yuvarlak Köşeye Geri Dönüyor

Köşeli tasarımların modası geçiyor mu bilmiyoruz ama Microsoft, bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi için yuvarlak köşeli pencereleri test ediyor.

Windows Central'in baş editörü Zac Bowden tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde yeni Arama uygulamasını görüyoruz. Resme dikkatle baktığınızda uygulamanın penceresinin köşelerinin yuvarlak olduğunu görebilirsiniz. Windows 10'un şu anki sürümü, keskin köşelere sahip. Bu keskin köşeli tasarımın eski göründüğü söylenebilir. Apple'ın masaüstü işletim sistemi macOS ise yuvarlak köşeli pencereleri kullanıyor.

Windows'un önceki sürümlerinde yuvarlak köşeler kullanılsa da, Windows Phone ve Windows 8'in Metro arayüzü, köşeli bir tasarıma geçiş yapmıştı. Bowden, yuvarlak köşelerin Fluent Design'a giriş yaptığını ve önümüzdeki aylarda Windows, Xbox, Office ve diğer Microsoft ürünlerinde kendini göstereceğini söylüyor.

Windows 10 20H1'de test edilen değişiklik, Windows 10'un 2020'de gelecek büyük güncellemesiyle hayatımıza girecek.

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