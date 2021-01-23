Windows 10X Çalıştıran Surface Pro 7'nin Canlı Görüntüleri İnternete Sızdı

Windows 10'un hafifletilmiş bir sürümü olan Windows 10X, bu kez de bir Surface Pro 7 bilgisayarda çalışırken, canlı canlı göründü. Bakın Windows 10X, Surface Pro 7'de nasıl çalışıyor. Videosu haberimizde...