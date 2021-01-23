Windows 10X Çalıştıran Surface Pro 7'nin Canlı Görüntüleri İnternete Sızdı

Windows 10'un hafifletilmiş bir sürümü olan Windows 10X, bu kez de bir Surface Pro 7 bilgisayarda çalışırken, canlı canlı göründü. Bakın Windows 10X, Surface Pro 7'de nasıl çalışıyor. Videosu haberimizde...

Windows 10X, Surface Pro 7'de Çalışırken Sızdı

Microsoft ile ilgili sızıntılarla tanınan Zac Bowden, Windows 10X'in neredeyse bitmek üzere olduğu iddia edilen bir sürümünün videosunu yayınladı. Bu sefer başrolde dokunmatik ekranlı Surface Pro 7 var. Bu videonun, sürücülerin Windows 10X ile düzgün çalışması ve kamera gibi öğeler için destek sağlama çabalarını gerçekleştiren "ADeltaX" adlı bir geliştirici tarafından hazırlandığı söyleniyor.

İşletim sistemi, arada bir gecikme olsa da oldukça düzgün çalışıyor gibi görünüyor. Ancak bunun Windows 10X'in son yapısı olmadığını ve tabii ki Pro 7'ye resmi olmayan bir sürümü olmadığını unutmamak gerekli. Burada kullanılan Surface Pro 7 modelinin 16GB RAM'e sahip Core i5 işlemcili bir bilgisayar olduğu belirtiliyor.

Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Test 10X on Surface Pro 7Test 10X on Surface Pro 7
10X fluidity test on an i5-1035G4 16GB 256GB SP7

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