Windows 11'in AMD İşlemcilerle Yaşadığı Sorun Nihayet Çözüldü!

Microsoft'un bu ayın başlarında Windows 11'i piyasaya sürmesinden kısa bir süre sonra AMD, işletim sisteminin Ryzen işlemcili sistemlerdeki uygulamaları yavaşlatabileceği konusunda bir uyarı yayınladı. AMD, hataları düzeltme sözü verdi ve şimdi, AMD ve Microsoft tarafından yayınlanan yamalar, bu problemi çözmeyi hedefliyor.
AMD, en yeni yonga seti sürücüsünün (sürüm 3. 10. 08. 506), bazı durumlarda "tercihen bir işlemcinin en hızlı çekirdeğindeki iş parçacıklarını planlamayan" UEFI CPPC2 sorununu çözmesi gerektiğini söyledi. CPU iş parçacığı performansına duyarlı uygulamalar bu yüzden yavaşlıyor olabilir. AMD, sorunun sekizden fazla çekirdeğe ve 65 W veya daha yüksek Termal Tasarım Gücüne (TDP) sahip daha güçlü işlemcilerde daha belirgin olduğunu söylemişti.
Bu arada Microsoft da, L3 önbellek gecikmesini artıran bir hatayı düzelten bir yazılım güncellemesi yayınlandı. Bu sorun, hızlı bellek erişimi gerektiren uygulamaları etkiliyor ve bu da CPU'ların yüzde 15'e kadar yavaşlamasına neden oluyor. Windows 11 güncellemesi KB5006746 olarak adlandırılan yama bugünden itibaren kullanıma sunulacak ve Windows Update aracılığıyla da yüklenebilecek.
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