Windows 11'in Çıkış Tarihi Hakkında Yeni İpuçları Ortaya Çıktı!

Temmuz ayında piyasaya sürülen Intel'in grafik sürücüsü sürüm 30. 0. 100. 9684'ün sürüm notlarında Windows 11 lansman tarihine işaret eden önemli bir bilgi bulunuyordu. Notlara göre, Microsoft'un yeni işletim sistemini ekim ayında piyasaya süreceği görülüyor. Bugün, Microsoft'un kendi Windows Donanım Uyumluluk Programı (WHCP) blog yazısında da buna işaret ediliyor ve bu da çıkış tarihinin gerçekten doğru olabileceğini düşündürüyor.
Windows Latest'ın haberine göre Microsoft bu yazıyı Haziran ayında "Şimdi Windows 11, sürüm 21H2 gönderimlerini kabul ediyoruz" başlıklı şekilde yayınlandı. Microsoft, tüm ortaklarından Windows 11 21H2 güncellemesiyle uyumlu sürücüleri "24 Eylül 2021'e kadar göndermelerini" istiyor. Tam metin şu şekilde:
"Windows 11 sürüm 21H2 Sürümü ile birlikte gelecek sistemler için uyumluluk onayı almak isteyen iş ortaklarımız, Windows 10 sürüm 2004 ile 24 Eylül 2021'e kadar uyumluluğa ulaşan bileşenleri yükleyebilir."
Buna göre, 24 Eylül 2021 tarihi Microsoft'un ortakları için Windows 11 uyumlu sürücülerin gönderimi için son tarih gibi görünüyor. Bu, Windows 11'in gerçekten de Ekim ayında veya civarında yayınlanabileceği anlamına geliyor.
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