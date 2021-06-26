Windows 11'in Dosya Gezgini de, Yeni Videoda Ortaya Çıktı

Microsoft, yayınladığı yeni videolarla Windows 11'i tanıtmaya devam ediyor ve yeni kullanıcı arabirimi geliştirmeleri, ortalanmış görev çubuğu simgeleri, yeni Microsoft Mağazası ve Android uygulamaları için destek gibi birçok yeni bilgiyi paylaşıyor. Ancak, şimdiye dek doğrudan görmediğimiz bir yenilik daha var: Dosya Gezgini.
Ana etkinlik sırasında Windows 11'in bu bileşeninden bahsedilmese de, "Windows 11'in nasıl tasarlandığını izleyin" başlıklı bir Windows Insider Programı YouTube kanalı videosu, yeni Dosya Gezgini'nin neye benzediğine dair bir fikir veriyor. Videoda, Dosya Gezgini'nin basitleştirilmiş şerit benzeri bir başlık ile güncellenmiş olduğu görülüyor. Şeritte kesme, kopyalama, paylaşma, silme, özellikler ve daha fazlası gibi yaygın eylemler için bir dizi yeni simge bulunuyor.
Uygulama penceresi bir başlık çubuğuna sahip başka bir pencerenin içine yerleştirilmiş gibi göründüğü için videoda uygulamanın taslak olup olmadığı net değil. Tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
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