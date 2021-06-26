Windows 11'in Dosya Gezgini de, Yeni Videoda Ortaya Çıktı

Microsoft Windows 11 ile beraber gelecek olan yeni nesil dosya gezgininin yeni özelliklerini yayınladığı video ile tanıttı.

İşte Windows 11'in yeni dosya gezgini

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