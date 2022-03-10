Windows 11'in Dosya Gezginine Nihayet Sekmeler Geliyor

Microsoft, son Windows 11 test sürümünde işletim sistemine yapmak istediği bazı eklemeleri test etmeye başladı. Hiçbiri büyük bir atılım olmasa da, kullanışlı seçenekler olarak karşımıza çıkıyor.
Windows kullanıcıları uzun zamandır Microsoft'un Windows'un dosya gezgini uygulamasına sekme sistemi getirmesini istiyordu, Microsoft ise bu isteklere kulak tıkıyordu. Sonunda, kullanıcıların isteklerini yerine getirmeye niyetli gibi görünüyor. Rafael Rivera (@WithinRafael) adlı bir kullanıcı Twitter hesabından Windows 11'in 22572 nolu test sürümünde dosya gezgininin artık sekmeli bir arabirime sahip olduğunu açıkladı. Her ne kadar Microsoft tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, bu özelliğin geliyor olması sevindirici. Kullanıcılar şimdiye kadar bu işi yapmak için Files app veya Groupy gibi eklenti uygulamalar kullanıyordu, ancak işletim sisteminin artık temelden sekmeli dosya gezinmeyi destekleyecek olması kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.
File Explorer tabs are back! (Windows 11 22572, feature 34370472) pic.twitter.com/U3t10Affdq— Rafael Rivera (@WithinRafael) March 9, 2022
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