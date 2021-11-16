Windows 11 Performansı ile Linux'u Sollamayı Başardı!

Architecture Day 2021'de Intel Alder Lake işlemci mimarisinin temel tasarım detayları paylaşılırken, işlemcinin Windows 11 işletim sisteminden en iyi şekilde yararlanacağı biçimde optimize edildiği iddia edilmişti. Akabinde gelen testler de bunu kanıtlar nitelikte.
Bu iddiaların karşılık bulup bulmadığını ve Alder Lake'in Windows 11 ile beraber Linux'a karşı ne kadar iyi olduğunun tespit edilebilmesi için bir dizi test yapılmış. Ortaya çıkan sonuçlar ise gerçekten de ilginç.
İşlemci olarak Intel Core i9-12900K kullanılırken, anakart olarak ROGG Strix Z690E Game Wi-Fi modelinin tercih edildiği test sistemine, 64 GB Corsair DDR5-4400 RAM takviyesi yapılmış ve Windows 11 Pro Built 22000 işletim sistemi kurulmuş. Sonuçlar ise pek çok kategoride Linux'ün ötesinde. Sonuçları aşağıda, testin tamamını buradan görebilirsiniz.
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