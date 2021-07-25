Windows 11'de "Sağ Tık" Menüsü de Yenileniyor

Windows 11, bu yıl içinde piyasaya sürülecek olsa da kullanıcılar önceden deneyimlemek isterlerse şimdiden Insider Preview programına katılarak bu güncellemeyi elde edebiliyorlar. Yeni işletim sistemi, öncekine kıyasla bir dizi özellik ve geliştirme içeriyor ve bunların neler olduğunu sizlere daha önceki haberlerimizde iletmiştik. Bunlar arasına şimdi bir yenisi daha eklendi.
Windows 11 build 22000.71 ile "sağ tık menüsü" olarak da bilinen bağlam menüsü yenileniyor. Windows işletim sisteminin arabirim temel öğelerinden biri olan sağ tık menüsü, yeni görünüşüyle daha kullanıcı dosta hale gelmiş durumda.
Bir öğreye sağ tıkladığınızda açılan menüde birçok farklılık göze çarpıyor. Bunların başında kes, kopyala, yapıştır ve sil komutları, açılır pencerenin en üzerine eklenirken, böylece Microsoft, insanların en sık kullandıkları komutlar için gereksiz fare sürükleme hareketinden kurtulmalarını amaçlamış.
Ayrıca genel Aç, Birlikte Aç gibi yaygın komutlar da gruplanırken, ekranın en altında "Daha fazla seçenek göster" kısmı ile bu pencerenin genişletilebilmesi sağlanmış. Böylece buradan daha fazla komuta kolay şekilde ulaşılabilecek.
Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi Microsoft'un yayınladığı blog yazısında bulabilirsiniz.
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