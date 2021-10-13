Windows 11, Şimdi de Bazı Yazıcılarla Yaşadığı Sorunla Gündemde

Yazıcı üreticisi Brother, cihazlarının Microsoft'un yeni Windows 11 işletim sisteminde USB üzerinden bağlantılarla ilgili sorunlarla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Firma, yazıcılarının yaşadığı aşağıdaki sorunları kaydetti:
- USB kablosu ile bağlanan yazıcıların işletim sistemi tarafından tanınamaması.
- Bağlantı sonrası yazıcı ayarlarının yapılandırılamaması.
- USB üzerinden birden fazla Brother cihaz bağlarken yaşanan sorunlar.
Brother, problemin hem mürekkep püskürtmeli hem de lazer yazıcılarda yaşandığını belirtirken, problem yaşanan modellerin listesi aşağıdaki gibi verildi:
DCP-B7500D, DCP-B7535DW, DCP-J1050DW, DCP-J1100DW, DCP-J1140DW, DCP-J1200W(XL), DCP-J572DW, DCP-L2531DW, DCP-L2535D , DCP-L2535DW, DCP-L2550DW, DCP-L3510CDW, DCP-L3551CDW, DCP-L5500D, DCP-L5600DN, DCP-T220, DCP-T310, DCP-T420W, DCP-T510W, DCP-T520W, DCP-T710W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, DCP-T825DW, HL-B2000D, HL-B2080DW, HL-L2310D, HL-L2335D, HL-L2350DW, HL-L2351DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2376DW, HL-L2385DW, HL-L2386DW, HL-L2395DW, HL-L3210CW, HL-L3230CDN, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, HL-T4000DW, MFC-B7715DW, MFC-J1010DW, MFC-J1300DW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J4340DW(XL), MFC-J4440DW, MFC-J4540DW(XL), MFC-J491DW, MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J5845DW, MFC-J5930DW, MFC-J5945DW, MFC-J6530DW, MFC-J6545DW, MFC-J6730DW, MFC-J690DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW, MFC-J6945DW, MFC-J890DW, MFC-L2710DW, MFC-L2713DW, MFC-L2715DW, MFC-L2716DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L2751DW, MFC-L2770DW, MFC-L2771DW, MFC-L3710CW, MFC-L3735CDN, MFC-L3745CDW, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5700DN, MFC-L5755DW, MFC-L5900DW, MFC-L6700DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-T4500DW, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW, MFC-T925DW
Şu anda sorun için bir çözüm bulamadığını açıklayan firma, üzerinde çalıştığını belirtirken, kullanıcıları başka bir bağlantı türü (örneğin kablosuz) kullanarak yazıcılara bağlanmayı önerdi. Microsoft, benzer bir sorunu Windows 10'da da yaşamış, daha sonra bir güncelleme ile düzeltmişti.
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