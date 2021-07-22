Windows 11, Varsayılan Olarak Bu Modda Gelecek!

Windows 11 yüklü bilgisayarların çoğunun varsayılan olarak karanlık modda geleceği açıklandı...

Windows 11 karanlık modda gelecek

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