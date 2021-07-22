Windows 11, Varsayılan Olarak Bu Modda Gelecek!

Windows 11 yüklü olarak gelecek sıfır bilgisayarların büyük bölümünün karanlık moda ayarlı olarak piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Göz yorgunluğunu azaltmak için geliştirilen bu modun varsayılan olarak gelmesi, Microsoft'un ciddi bir strateji değişikliği olarak yorumlanıyor.
Microsoft bu değişikliği geçen haftaki Inspire etkinliği sırasında duyurdu: "Gün içinde sayısız e-posta, online toplantılar, raporlar vs. derken gözlerimizi ekrana dikerek saatler geçiriyoruz. En değerli organlarımızdan biri olan gözlerimizin çok fazla yorulmasını engellemek için, Windows 11 yüklü ticari bilgisayarlar bundan böyle karanlık modda gelecekler."
Bilgisayarlarını karanlık modda kullanmak istemeyen kullanıcılar, bunu Windows 11'in Kişiselleştirme Menüsünden, Karanlık Modu kapatarak yapabiliyorlar.
Windows 11 karanlık mod nedir?
Windows 11 Karanlık Modu, parlak arka planlar ve koyu metin yerine koyu arka planlar ve parlak metin ve diğer arabirim öğelerini kullanan bir tema.
Bu görüntü, uzun süre ekranlara bakmaktan kaynaklanan göz yorgunluğunu büyük ölçüde azaltıyor. Facebook, Twitter ve diğerleri gibi birçok farklı uygulama ve sitede popüler olarak kullanılıyor. Microsoft, Windows 10 işletim sistemine ek olarak ana uygulamalarından bazıları için de karanlık mod seçeneği sunuyor.
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