Windows 11 Yalnız Gelmeyecek, Yanında Office 2021'i de Getirecek!

Microsoft, yıllardır hayatımızın bir parçası olmayı sürdüren bir sonraki Office paketini, yani Office 2021'i 5 Ekim'de piyasaya sürecek. Bu tarih, aynı zamanda Windows 11'in de yayınlanacağı tarih. Yani Windos 11 ve Office 2021 kullanıcılarla, birlikte buluşacak.
Office 2019 gibi, Office 2021 de hem Windows hem de macOS için yayınlanacak ve Microsoft 365'in aksine tek seferlik bir satın alma gerektirecek. Microsoft 365 ise, belli süreler için, aylık ödeme ile abone olunabilen bir servis.
Microsoft, Office 2021 hakkındaki ayrıntıları önümüzdeki kısa süre içerisinde paylaşacağını söylüyor.
Office 2021 paketi pek çok yenilik ve iyileştirmenin yanı sıra, gelişmiş erişilebilirlik özellikleri ve karanlık mod desteği de sunacak. Microsoft, yeni Office paketini en az beş yıl süreyle desteklemeyi planlıyor. Office 2021, hem 32 hem de 64 bit olarak yayınlanacak.
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