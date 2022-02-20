Windows 11'e Yeni Görev Yöneticisi Özelliği: Verimlilik Modu Geliyor!

Windows 11'in Görev Yöneticisi kısa bir süre önce kaynakları tüketen uygulamaları kontrol altına almak için yeni bir akıllı özellik kazandı. Bu özellik herkese yardımcı olsa da, pil ömrü avantajları sayesinde özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarının işine yarayacak gibi görünüyor.
Özellik, geçtiğimiz hafta kullanıcılarına dağıtılan ve Görev Yöneticisinin yenilenmesi de dahil olmak üzere bir dizi faydalı özellik sunan Build 22557'te yer alıyor. Ama bu yapının şu anda yalnızca önizleme aşamasında olduğunu unutmamakta fayda var.
Görev Yöneticisinin görünümü, bir süre önce Windows 11'in daha şık ve modern görünümüyle uyumlu olması için yeniden düzenlenmiş ve ayrıca iyileştirilmiş bir arayüz kazanmıştı. Build 22557 ise, bu tasarımın değişikliğinin yanına Verimlilik modunu ekliyor.
Bu özelliğin temelinde, Görev Yöneticisi'nde bir ton sistem kaynağı kullanan bir uygulamayı tespit ettiğinizde, kaynakları serbest bırakmak için programı sonlandırmak (ki bu özellikle bazı sistem uygulamalarında çok ciddi sorunlar yaratabilir) yerine, Verimlilik modunda çalışacak şekilde değiştirebilmeniz yer alıyor.
Microsoft'un açıkça belirttiği üzere bu, sistem kaynak dağılımı söz konusu olduğunda söz konusu uygulamayı öncelik listesinin altına iterek kaynak kullanımını kontrol altına alacak ve eğer PC'niz yük kaynaklı sorun yaşıyorsa daha rahat çalışır hale getirecek; daha iyi enerji verimliliği sağlayacak.
Verimlilik modunda olan uygulamalar veya hizmetler, küçük bir yaprak simgesiyle işaretleniyor ve askıya alınan uygulamalarda bir duraklatma simgesi bulunuyor.
Örneğin temel Windows hizmetleri gibi bazı işlemlerin önceliklerinin kaldırılmasının sistem performansını olumsuz yönde etkileyebileceği ve makinenizi yavaşlatabileceğinden dolayı Verimlilik modu için uygun olmayabileceğini unutmayın. Bu durumlarda, Verimlilik modunu açma seçeneği grileşecek ve bu yeni aracı kullanırken herhangi bir zarar görmemeniz sağlanacak.
Verimlilik modu, bir işlemi tamamen durdurmak zorunda kalmadan kontrol altına almayı kolaylaştırdığı için, kaynak kullanımı yüksek olan bir uygulama yüzünden makineleri yavaş çalışan Windows 11 kullanıcıları için kuşkusuz yararlı bir yetenek olduğunu kanıtlayacaktır.
Bu yeni mod, aşırı kaynak kullanan uygulamaların sistemi yavaşlatmanın yanı sıra güç kullanımını artırdığı ve dolayısıyla daha fazla pil tükettiği dizüstü bilgisayarda Windows 11 çalıştıranlar için özellikle değerli olacak. Verimlilik modu aracılığıyla kontrol altına alınan programlar sayesinde kullanıcılar, mobil çalışma sırasında en önemli endişelerden biri olan daha uzun toplam pil ömrüne sahip olabilir.
Bu özellik şu anda yalnızca test aşamasında, ancak henüz tüm test kullanıcıları tarafından kullanılamıyor ve şimdilik Windows Insider'ların sadece ufak bir kısmına sunulmuş durumda. Microsoft yeni özelliğe dikkatle yaklaşıyor ve "geri bildirimi izleyecek ve herkese göndermeden önce nasıl sonuçlandığını görecek" gibi görünüyor...
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