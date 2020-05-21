Windows 7'nin Çok Sevilen İşlevi, Windows 10'a Geri Geliyor

Microsoft'un belgelerinde yapılan bir keşif, Windows 7'nin sevilen bir işlevinin önümüzdeki günlerde Windows 10'a gelebileceğini gösteriyor.

Windows 7'de Kalan İşlev, Windows 10'a Geliyor

Windows 10'un sıradaki Mayıs 2020 güncellemesi, yeni bir iddiaya göre telefondan bilgisayara müzik akışı yapmanıza izin verecek bir işlevle gelecek.

Yeni işlev, telefonunuzu PC'nizle Bluetooth üzerinden eşleştirdikten sonra, telefondaki müziği PC'nin hoparlörlerinden çalmanıza olanak tanıyacak. Windows 7'de bulunan ve Bluetooth "A2DP sink" (yazım hatası yok, 'sync' değil 'sink') olarak bilinen bu işlev, Windows 8'de terk edilmiş ve Windows 10'da geri dönmemişti.

Windows 10'un şu anki sürümünde kısmen bulunan işlev, bilgisayarınızın A2DP'de "kaynak/source" rolünü üstlenmesine, böylece bilgisayardan herhangi bir taşınabilir cihaza ses göndermeye olanak tanıyor. Yeniden eklenecek "sink" rolü ise aksi yönde, telefondan PC'ye ses akışı yapmaya izin verecek.

İddianın kaynağı, Windows Latest tarafından keşfedilen bir Windows 10 destek belgesi. Belgede Microsoft, şunları yazıyor: "Windows 10 sürüm 2004 (Mayıs 2020 güncellemesi) ile birlikte uzak ses kaynakları, Windows'lu cihazlara ses akışı yapabilecekler. Böylece PC'yi bir Bluetooth hoparlör gibi yapılandırma ve telefondan çıkan sesi duyma senaryoları mümkün hale gelecek."

Microsoft, Bluetooth A2DP sink işlevinin sistem ayarları tabanlı değil, uygulama tabanlı çalışacağını söylüyor.

Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesinin mayıs sonunda, muhtemelen 28 Mayıs tarihinde yayınlanması bekleniyor.

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