En İyi Oyunlar 2020: Doom Eternal, Half Life: Alyx, Dreams ve Diğerleri

Sokağa çıkma önlemleri nedeniyle çoğumuzun evde olduğu şu sıralar oyun oynamak için belki de en doğru zaman. 2020'nin henüz yarısına bile gelmedik, ancak bu sene şimdiye kadar çıkan oyunlar arasında ayıracağınız zamanı hak edecek müthiş yapımlar var. Başlayacak bir nokta arıyorsanız, 2020'nin şimdiye kadarki en iyi oyunlarından oluşturduğumuz listemize göz atın.
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing'in sevimli küçük dünyasında zaman geçirmek, sizin için bir keyif haline gelecek.
Doom Eternal
Canavarları kesip doğramaktan bıkmayanları, FPS shooter türünün en önemli oyununun bu yeni sürümünde adrenalin ve kurşunlarla dolu dakikalar bekliyor.
Streets of Rage 4
25 sene sonra beklenmedik bir geri dönüş yapan Sega'nın Streets of Rage'de yeni silahlarınız ve kombolarınızla suçlulara cop yetiştirmeniz gerekecek.
Half Life: Alyx
Half-Life 3'ü on seneden uzun süredir bekleyen oyun tutkunları, bir sanal gerçeklik oyunuyla karşı karşıyalar. Half-Life: Alyx'in yoğun, karanlık ve heyecan verici atmosferi, oyunun başından sonuna sizi şaşırtmayı başaracak.
Ori and the Will of the Wisps
Ori and the Blind Forest'in devamı olan bağımsız platform macera oyunu, efsaneler ve büyülerle dolu zengin bir dünyada sizi maceraların peşinden sürükleyecek.
Dreams
2008'de LittleBigPlanet'i yayınlayan Media Molecule'ün yeni oyunu, sunduğu güçlü ve yetenekli araç setiyle sizden kendi oyununuzu yapmanızı istiyor.
Final Fantasy VII Remake
Bütün bir neslin belirleyici oyunlarından biri, 1997'deki görünümünden çok daha iyisiyle geri dönüyor. Final Fantasy VII'in destansı hikayesi, sizi saracak.
Coffee Talk
Alternatif bir Seattle'da bir barmensiniz ve müşterileriniz, elfler, vampirler ve kurt adamlardan oluşuyor. Eğlenceli ve sakin bu oyunda amacınız, dinlemek ve müşterilerinize hizmet etmek.
SnowRunner
Kar üzerinde devasa kamyonları sürerek teslimat yapmak, dünyanın en sıkıcı fikri gibi gelse de oyun sizi etkisi altına alabilir. Bu hantal araçları engebeli arazilerde sürmek, iyi refleksler yerine sabır ve metodik düşünme gerektiriyor.
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