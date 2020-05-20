En İyi Oyunlar 2020: Doom Eternal, Half Life: Alyx, Dreams ve Diğerleri

2020 yılının neredeyse ortasına geldiğimiz bugünlerde, bu yılın şimdiye kadar yayınlanmış en iyi oyunları seçtik. Oynayacak oyun arayanlar için, işte 2020'nin en iyi oyunları.