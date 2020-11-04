Windows 7'nin Klasik Başlat Menüsü'nü, Open Shell ile Windows 10'a Taşıyın

Yıllar geçse de halen Windows 7'nin klasik Başlat Menüsü'nü özleyenlerden biriyseniz, bu açık kaynak yazılım ile onu Windows 8 ve Windows10'a taşıyabilirsiniz.