Windows 7'nin Klasik Başlat Menüsü'nü, Open Shell ile Windows 10'a Taşıyın

Windows 7'de de kullanılan geleneksel Başlat Menüsü, Windows 8 ile beraber yerini Canlı Döşemeler'e bırakmıştı. Yenilikçi ve bir kesim kullanıcılar tarafından da oldukça faydalı bulunan bu yeni Başlat Menüsü, Windows 10'da da kullanılıyor. Fakat bazı kullanıcının hala geleneksel Başlat Menüsü'nü tercih ettiği de biliniyor.
Açık kaynak yazılımı Open Shell, Windows 8 ve Windows 10 Başlat Menüsü'nü Windows 7'nin klasikleşmiş Başlat Menüsü'ne daha çok benzeyen bir hali ile değiştirme olanağı tanıyor. Bunun için Open Shell'i Githum'ın web sitesinden indirebiliyorsunuz.
Open Shell'i indirdikten sonra Başlat Menüsü'nün görünümünü değiştirmek için, kurulum sırasında Klasik Explorer ve Klasik IE seçeneklerini bulabiliyorsunuz. Uygulama 3 farklı Başlat Menüsü stilinden birini seçmenize olanak tanıyor.
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