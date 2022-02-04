Windows Antivirüs Uygulaması Android ve iOS'a da El Attı!

Microsoft, kurumsal uç nokta güvenliği antivirüs ürününün artık Android ve iOS için de tehdit ve güvenlik açığı yönetimi sağladığını açıkladı. Bu yeni gelişme, Microsoft Defender for Endpoint'in artık iş istasyonları, sunucular ve mobil cihazlar için tüm büyük platformlarla çalışarak onları güvenlik açıklarından, kötü amaçlı yazılımlardan veya fidye yazılımlarından koruduğu anlamına geliyor.
Microsoft yaptığı açıklamada "Microsoft Defender for Endpoint'teki tehdit ve güvenlik açığı yönetimi, etkilenen cihazları sürekli olarak izler ve tanımlar, ortamdaki ilişkili riskleri değerlendirir ve güvenlik açıklarını sorunsuz bir şekilde gidermek için akıllı önceliklendirme ve entegre iş akışları sağlar" dedi.
Android Enterprise'da iş profiline sahip kişisel mobil cihazlar söz konusu olduğunda, yalnızca iş profiline yüklenen uygulamalar desteklenecek. Sistem yöneticileri bu özelliği isterlerse Microsoft Endpoint Manager uygulamasından aktif hale getirebiliyorlar.
iOS işletim sistemi kullanan ürünler için ise, yöneticiler yerleşik iOS cihazlarındaki iOS sürümlerinin güvenlik açığı değerlendirmesini sağlayabiliyorlar. Microsoft bunun bu sürümün bir parçası olmadığını ve bu özelliğin "ileriki bir tarihte" ekleneceğini söylüyor.
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