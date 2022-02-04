Windows Antivirüs Uygulaması Android ve iOS'a da El Attı!

Windows antivirüs uygulaması artık Android ve iOS sistemlerdeki açıkları da tespit edecek!

Microsoft, Android ve iOS'a el attı

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