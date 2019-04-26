Windows Media Center SDK'sı GitHub'da
Microsoft'un az kullanılması nedeniyle "çöpe attığı" ilginç yazılımı için hayranlarını sevindirecek bir haber geldi!
Windows Media Center en sık kullanılan Windows işlevlerinden biri değil, ancak Windows 10'dan kaldırılması üzüntüye neden olmuştu. Bunun ardından bazı kullanıcılar, yazılımı Windows 10'da çalıştırmanın bir yolunu bulmuştu.
Windows Media Center'ı özlüyorsanız, sizi sevindirebilecek yeni bir haber var. Yazılımın SDK'sı, yani yazılım geliştirme seti, gayri resmi olarak GitHub'a yüklendi. SDK'nın Microsoft'u 2014'te terk eden eski bir Microsoft çalışanı olan Charlie Owen tarafından yüklendiği anlaşılıyor. Projenin açıklaması şöyle:
"Asıl yükleyiciye orijinal indirme bağlantısından erişilemediği için Windows Media Center'ı oluşturan diasporanın (Microsoft'taki 'eHome' ekibi) tarihini korumak istedik."
SDK ile neler yapabileceğinize gelirsek, bu noktada yapabileceğiniz çok fazla şey yok. Windows Media Center artık kullanılmadığından, kullanım alanı oldukça kısıtlı. Yine de Windows'un bu ilginç yazılımını yakından incelemek isteyebilirsiniz.
Media Center SDK'ya GitHub'daki proje sayfasından ulaşabilirsiniz.
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