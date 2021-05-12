Windows'un Not Defteri Uygulamasına "Güncelleme Görevi" Geliyor!

Windows'un vaz geçilmez parçalarından biri olan Not Defteri uygulaması, artık uygulama güncellendiğinde bunu kendi içerisinden haber verecek. Not Defteri'nin güncelleme bildirimi, lisans süresi dolduğunda Windows'un Office paketlerinde (Outlook, Word veya Excel) olduğu gibi, ekranın en üstünde sarı bir çubuk şeklinde görünecek. Bu uyarı içerisinde yer alan bir düğmeye basarak gerekli güncelleme işlemlerinin yapılacağı ve uygulamanın güncelleneceği tahmin ediliyor.
Bu değişiklikler, Microsoft'un oldukça uzun bir süredir Not Defteri üzerinde gerçekleştirdiği yeniliklerle paralel gibi görünüyor. Son değişiklikte, Not Defteri bir Windows bileşeni olmaktan çıkarılıp Microsoft Store aracılığıyla güncellenebilen bir uygulamaya dönüştürülmüştü. Microsoft'un bu karara varmasının bile iki yıl sürdüğünü de hatırlatalım. Bundan önce Microsoft, Not Defteri'nin bul-değiştir özelliğini güncellemiş ve UTF-8 desteği gibi yeni özellikler eklemişti.
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