Windows'un Özel Bir Sürümü Olacakken İptal Edilen Polaris, İnternete Sızdı

2018'de Microsoft'un, kod adı Polaris olan, PC'ler için Windows 10'un yeni ve modern bir sürümünü geliştirdiği duyurulmuştu. Bu yeni sürüm, katlanabilir mobil cihazlar için işletim sistemi olarak Andromeda'yı da içeren Windows Core OS çatısı altında olacaktı. İşletim sisteminin bu sürümünün, Windows'un halihazırda yüklendiği eski kod ve uyumluluk sorunlarının çoğunu ortadan kaldıracağı söyleniyordu.
Ancak 2018'de Microsoft, hem Polaris hem de Andromeda'yı iptal edip yerine Windows 10X'i geliştirmeye başladı. Ancak gün ışığı görmemiş olan Polaris'in, bir yolunu bulup internete sızdığı iddia ediliyor.
Windows Central'ın haberine göre, Polaris'in bir yapısı internette dolaşıyor ancak ne yazık ki heyecanlanacak pek bir şey yok. Bu yapı, 2018'den kalma çok erken bir yapı ve kabuk veya uygulama içermiyor. Bu da grafik kullanıcı arabiriminin olmadığı ve sadece çıplak işletim sistemi paketi olduğu anlamına geliyor.
Yine de, artık çok eskide kalan bir Surface RT'ye sahipseniz, sızmış olan bu yapıyı bulup kurmanız mümkün.
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