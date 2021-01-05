Windows'un Özel Bir Sürümü Olacakken İptal Edilen Polaris, İnternete Sızdı

Windows'un yayınlanmasından vaz geçilmiş olan özel bir sürümü, ya da kod adıyla Polaris, bir yolunu bulup internete sızdı. Ama bu sızıntıda heyecanlanacak çok da fazla bir şey yok.